Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что имеет общую позицию с президентом США Джо Байденом по отношению к российской войне против Украины.

Об этом он заявил в интервью TF1 и LCI во время своей поездки в США.

«Мы на одной линии (с Байденом, – ред.): помогать украинцам, сопротивляться лицом обстрелов их гражданской инфраструктуры, оказывать давление на россию с целью возвращения за стол переговоров, обеспечить отсутствие эскалации в вопросах гражданской ядерной энергетики и, наконец, думать о новой архитектуре безопасности, которая будет включать гарантии для россии», – сказал Макрон.

В то же время он подчеркнул, что вопрос переговоров «должен решать украинский народ». «Вы думаете, что когда нам пришлось пережить захват Эльзаса и Лотарингии (Германией, – ред.), мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам делать то или иное?.. Украинский народ должен сам решать, при каких условиях, как, когда , а не мы», - подчеркнул президент Франции.

"Мы должны продолжать помогать военно", - подчеркнул Макрон. По его словам, Франция будет предоставлять Киеву «дополнительное оружие», но не такое, которое дает возможность «атаковать россию на ее территории».

Он также заявил, что готов снова поговорить с владимиром путиным. «Я снова поговорю с президентом путиным после того, как у меня будет генеральный директор Международного агентства по атомной энергии», - сказал он, добавив, что важно «обеспечить, чтобы не было эскалации по гражданской ядерной энергетике».

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