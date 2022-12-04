Жители поселка Борозенское в Херсонской области пережили 8 месяцев оккупации. Российская армия постоянно обстреливала населенный пункт, грабила и запугивала людей. Однако несмотря на опасность местные власти как могли сопротивлялись .

Как передает Суспільне , поселок Борозенский в Херсонской области 8 месяцев был под оккупацией. За это время россияне разбили и разграбили населенный пункт.

"Хату разбомбили. В районе – разбомбили дом сына. В одном доме 34 года парню было, – убило. Нелюди! По людям стреляют", – говорит житель Борозенского Виктор.

Зайдя в деревню россияне поселились в местной школе. После себя оставили разрушенные и разграбленные классы и груды мусора, говорят жители.

Директору школы Любови Глобе удалось сохранить украинский флаг, несмотря на угрозу расстрела.

"Я им сказала: "Стреляйте! Стреляйте! Я вас не боюсь. Может, мне столько суждено было жить. Мы еще флаг не распаковывали, как спрятали, упаковали. Вот наше знамя хорошее! Это наш, родной, украинский», – говорит Любовь Глоба.

По словам местных, военные РФ грабили жителей селения. Убирали кастрюли, технику, автомобили.

"К нам пришли во двор они, и сказали, что нужна помощь. Они просто свой аккумулятор вставили в машину, взяли на трос и потащили этого "Жигуля". Потом к нам приезжают люди и говорят:" Петровна, а ваша машина вон там на края перевернута, четверо убиты. Наш "Жигуль" ушел в тот мир достойно, забрав с собой четырех нехороших извергов", - рассказала Любовь Глоба.

10 ноября ВСУ освободили поселок, от оккупантов осталась куча сгоревшей техники и мусора.

Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.

Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.

Кроме того, Politeka.net писала, что осталось от элиты российской армии после бегства из Херсона.