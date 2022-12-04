Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов резко отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона.
Макрон накануне заявил , что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность поссии в "гарантиях безопасности", если путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.
"Стране-террористу и убийцы хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения по России и рукопожатию? Украинская кровь на руках путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой кончилось. россии, а не наоборот Опыт Будапешта вам пригодится Когда ты безоружен, ты не представляешь угрозу.
Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная т.н. Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира. Единственная гарантия - это гуманизм европейской судебной системы, после приговора в Гааге не предусмотрена смертная казнь", - написал Данилов на своей странице в Facebook.
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Напомним, боец ВСУ рассказал о позитивных прогнозах относительно окончания войны.
Также сообщалось, что оккупанты попали в капкан на Донбассе.
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