Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных, сообщается в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 5 декабря составили:
- личного состава - около 91690 (+540) росвоенных ликвидировано,
- танков - 2924 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,
- средства ПВО - 211 (+1) ед,
- вертолетов - 264 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),
- автомобильной техники и автоцистерн - 4497 (+18) ед.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Ранее сообщалось, что эксперт отметил, что в ходе любой своей наступательной операции оккупанты неизбежно сталкиваются с тем, что их подразделения очень быстро теряют боеспособность из-за потерь, как в личном составе, так и в технике.
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Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко
В связи с этим, подчеркивает аналитик, любой их эпический напор, постепенно сходит на нет.
Также Коваленко высказал уверенность, что в ближайшее время компенсация потерь прибудет в максимально сжатые сроки, ведь российское командование считает локацию Бахмута максимально приоритетной.
Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".
Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.