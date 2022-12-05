ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще более полутысячи оккупантов за сутки.

Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных, сообщается в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 5 декабря составили:

личного состава - около 91690 ( +540 ) росвоенных ликвидировано,

) росвоенных ликвидировано, танков - 2924 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,

средства ПВО - 211 (+1) ед,

вертолетов - 264 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),

автомобильной техники и автоцистерн - 4497 (+18) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Ранее сообщалось, что эксперт отметил, что в ходе любой своей наступательной операции оккупанты неизбежно сталкиваются с тем, что их подразделения очень быстро теряют боеспособность из-за потерь, как в личном составе, так и в технике.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко

В связи с этим, подчеркивает аналитик, любой их эпический напор, постепенно сходит на нет.

Также Коваленко высказал уверенность, что в ближайшее время компенсация потерь прибудет в максимально сжатые сроки, ведь российское командование считает локацию Бахмута максимально приоритетной.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.