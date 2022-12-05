В Мариуполе партизаны уничтожили две системы ПВО С-300 путинских захватчиков.

Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в Telegram.

"В ночь с пятницы на субботу в промежуток с 2 до 3 часов в одно из мест базирования ПВО и техники оккупанта пришла "бавовна".

Есть подтверждение "с земли" от мариупольского сопротивления относительно поражения по меньшей мере 2 систем ПВО С-300, двух колесных единиц военной техники. С почином. Дальше будет веселее", - заявил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили вражеский вертолет и еще более полутысячи оккупантов за сутки.

Всего с начала полномасштабного вторжения потери России составили 91 590 военных, сообщается в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 5 декабря составили:

личного состава - около 91690 ( +540 ) росвоенных ликвидировано,

) росвоенных ликвидировано, танков - 2924 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 5900 (+8) ед,

артиллерийских систем - 1914 (+6) ед,

средства ПВО - 211 (+1) ед,

вертолетов - 264 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1582 (+9),

автомобильной техники и автоцистерн - 4497 (+18) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

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