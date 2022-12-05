Как сообщил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, уровень расхода боеприпасов со стороны РФ сейчас беспрецедентный.
"Именно потому что размах боевых действий и их интенсивность сравнимы только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит (вооружения в РФ, – прим. ред) сейчас уже наступает", – отметил Сырский.
Украинские защитники пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще до того, как они попадут на позиции врага.
"Враг не чувствует себя в безопасности, и при перевозке боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они вынуждены экономить", – добавил командующий.
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Ранее сообщалось, что Министерство обороны Литовской Республики объявило о передаче новой военной помощи Украине.
В Литве объявили о передаче новой военной помощи Украине для отражения российской агрессии.
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте министерства обороны Литовской Республики.
Страна отправит Украине 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии. Военная помощь от Литвы была анонсирована еще в ноябре.
"Мы каждый день работаем над тем, чтобы оккупанты бежали", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".
Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.