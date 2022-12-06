Текст обращения к президенту Владимиру Зеленскому появился на сайте ОП.

С 1 по 5 декабря (по состоянию на 14:30 понедельника) петицию подписали уже 2 017 украинцев.

Осталось 86 дней, чтобы собрать 25 000 голосов "за".

"Залужный еще с 2014 года лично с оружием в руках оказывает упорное сопротивление оккупантам, имеет высокое доверие среди фронтовых собратьев и украинского общества в целом...

А наиболее знаковым и образцовым трендом для руководителя армии является нулевая толерантность к коррупции, что отмечают международные партнеры Украины, доверяя нам дорогостоящее высокотехнологичное оружие и другое ценное военное снаряжение", – пишет автор петиции.

Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о "переломе" на фронте и успешной тактике ВСУ.

Как сообщил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, уровень расхода боеприпасов со стороны РФ сейчас беспрецедентный.

"Именно потому что размах боевых действий и их интенсивность сравнимы только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит (вооружения в РФ, – прим. ред) сейчас уже наступает", – отметил Сырский.

Украинские защитники пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще до того, как они попадут на позиции врага.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.