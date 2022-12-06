Текст обращения к президенту Владимиру Зеленскому появился на сайте ОП.
С 1 по 5 декабря (по состоянию на 14:30 понедельника) петицию подписали уже 2 017 украинцев.
Осталось 86 дней, чтобы собрать 25 000 голосов "за".
"Залужный еще с 2014 года лично с оружием в руках оказывает упорное сопротивление оккупантам, имеет высокое доверие среди фронтовых собратьев и украинского общества в целом...
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А наиболее знаковым и образцовым трендом для руководителя армии является нулевая толерантность к коррупции, что отмечают международные партнеры Украины, доверяя нам дорогостоящее высокотехнологичное оружие и другое ценное военное снаряжение", – пишет автор петиции.
Ранее сообщалось, что украинские военные рассказали о "переломе" на фронте и успешной тактике ВСУ.
Как сообщил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, уровень расхода боеприпасов со стороны РФ сейчас беспрецедентный.
"Именно потому что размах боевых действий и их интенсивность сравнимы только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит (вооружения в РФ, – прим. ред) сейчас уже наступает", – отметил Сырский.
Украинские защитники пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще до того, как они попадут на позиции врага.
Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".
Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.
Кроме того, Politeka.net писала, что российских оппозиционеров собираются выгнать из Латвии.