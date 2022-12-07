Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, запасы уже давно дошли до «критического минимума», однако, вероятно, россия решила использовать весь объем до нуля.

Буданов уточнил, что Россия имеет производство ракет, однако оно «мизерное» по сравнению с тем количеством, которое они применяют.

«Реально у них осталось ракет еще на несколько масштабных атак, и они выйдут в полный ноль. Готовы ли они к этому? Мы видим, что они уверенно к этому идут», – заявил глава разведки.

Ранее украинские военные рассказали о "переломе" на фронте и успешной тактике ВСУ.

Как сообщил в эфире национального телемарафона командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, уровень расхода боеприпасов со стороны РФ сейчас беспрецедентный.

"Именно потому что размах боевых действий и их интенсивность сравнимы только с периодом Второй мировой войны. Я уже вижу, что дефицит (вооружения в РФ, – прим. ред) сейчас уже наступает", – отметил Сырский.

Украинские защитники пытаются уничтожать боеприпасы оккупантов еще до того, как они попадут на позиции врага.

"Враг не чувствует себя в безопасности, и при перевозке боеприпасов мы пытаемся осуществлять огневой контроль на всем пути передвижения его логистических грузов. Поэтому они вынуждены экономить", – добавил командующий.

Напомним, оккупанты ждут подкрепления, названо направление: "В максимально сжатые сроки".

Также сообщалось, что россиянин ярко описал будущее рф при путине.

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