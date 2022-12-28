Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Аналитики также привели слова представителя восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, который ранее сообщил, что российские войска в районе Бахмута больше не действуют как ротные и батальонные тактические группы, а вместо этого действуют небольшими группами от десяти до пятнадцати человек.

Эксперты добавляют, что силы рф аналогичным образом выродились из ротных и батальонных тактических групп в отдельные группы, размером с отделение, когда российские подразделения в Херсонской области заметно деградировали в августе 2022 года.

«В то время ISW оценила, что использование российскими вооруженными силами групп размером с отделение в Херсонской области указывало на то, что российское наступление достигло кульминации, поскольку российские сухопутные силы были настолько деградированы, что они больше не могли управлять элементами в эшелонах достаточно высоко, чтобы добиться значительных успехов», - указывается в отчете.

Аналитики предполагают, что российские силы в Бахмуте могут приближаться к кульминации, как это произошло с российскими войсками в Херсоне.

Указывается, что темпы продвижения военных рф в последнее время замедлились из-за растущей нехватки личного состава и боеприпасов. Это, вероятно, помешает поддерживать высокие темпы наступательных операций в этом районе в ближайшем будущем.

В Институте также указали, что скорость наступления русских в районе Бахмута, вероятно, снизится, если российские войска вообще продолжат наступление.

Оккупанты продолжают безуспешные попытки наступления на Соледар, 27 декабря они снова пытались наступать и на Бахмут.

"Наступательные операции российских вооруженных сил на востоке Украины в значительной степени зависели от артиллерийской поддержки для усиления наземных атак, и проблемы с поставками артиллерийских боеприпасов могут существенно повлиять на способность российских войск поддерживать нынешний темп наступательных операций в районе Авдеевки-Донецка", - добавили в Институте.

Напомним, эксперты также озвучили пять сценариев войны в Украине, как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден ответил, почему Украина не получит все оружие сразу.

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