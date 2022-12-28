После освобождения этого населенного пункта есть два развития событий.

О них, как пишет Politeka.net, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Речь идет о Кременной.

По словам Гайдая, вслед за российским военным командованием из Кременной выехали россияне, которые приезжали работать в город.

«Когда мы деоккупируем Кременную – придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодны к обороне. После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск – главный логистический центр области, или помочь Бахмуту, и идти на Рубежную и Северодонецк, чтобы «расколоть» рашистскую группировку на этом направлении», - пояснил Гайдай.

В свою очередь аналитики Американского института изучения войны отмечают, что ВСУ достигли больших успехов на линии Сватово-Кременная.

Как отмечают эксперты, один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска захватили опорный пункт рф возле Червонопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной. На этом участке украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря.

"Украинские силы, вероятно, достигли больших успехов на северо-востоке Украины, чем ранее оценивал ISW", - отметили аналитики.

Напомним, ранее были озвучены пять сценариев войны - как будут развиваться события на поле боя в 2023-м году.

Также сообщалось, что бои на Бахмутском направлении приближаются к кульминации.

Кроме того, Politeka.net писала, что предательница Украины рванула в ЕС, но все закончилось плохо.