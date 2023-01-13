Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, россияне сконцентрировали в Соледаре практически все, что у них было боеспособно, включая остатки контрактной армии – спецназ и десантуру.
«Но это только "остатки". Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК "Вагнера". То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар», - заявил Подоляк в интервью 24 Каналу.
Говоря о потерях врага на этом направлении, Подоляк подчеркнул, что сказать точно невозможно.
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«Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают», – сказал Подоляк.
Представитель ОП также уверен, что Россия уже не сможет переломить ход войны.
Тем временем глава ОП Андрей Ермак написал в своем телеграмм-канале: «Пятница, 13-е. Сражение за Независимость продолжается. Наши силы кладут тела орков в грунт».
Напомним, ранее сообщалось, что в Соледаре оккупанты стянули самых опытных "вагнеровцев".
Также было названо направление, которое станет следующей целью оккупантов после Донецкой и Луганской областей.
Кроме того, Politeka.net писала, что у Лукашенко будет свой ЧВК «Вагнер».