Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире национального телемарафона 26 января сообщил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

Также он еще раз заверил, что ВСУ совершили отход организованно, на заранее подготовленные рубежи обороны.

Череватый подчеркнул, что не было ни паники, ни бегства, ни окружения и массового взятия в плен, о чем мечтал враг.

«Там и дальше идут жестокие бои. В частности, за эти сутки 85 обстрелов было в районе Соледара и восемь боевых столкновений. В общем, Бахмутское направление также остается одним из самых горячих, там постоянно продолжаются бои», – сообщил Череватый.

По его словам, ВСУ выровняли линию обороны.

Такита врага остается неизменной – «это тактика постоянных атак, постоянной накатки тактическими небольшим группами на наши позиции, прежде тщательно обрабатывая их огнем артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации, когда есть возможность».

Череватый также сообщил, что во время боев за Соледар на Бахмутском направлении российские оккупанты потеряли столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

"Мобилизированные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп", - подытожил он.

Тем временем в Сети появились кадры из Соледара после прихода «русского мира».

Напомним, об отходе ВСУ от Соледара стало известно 25 января.

Также сообщалось, что сделано важное заявление относительно мобилизации - кто нужен в первую очередь.

Кроме того, Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.