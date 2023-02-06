Киев получил «очень надежные данные разведки» о намерениях России начать новое наступление, пишет Financial Times.

Атака, по данным издания, может произойти в течение 10 дней. Отмечается, что власти Кремля хотят захватить весь Донецк и Луганск до марта 2023 года.

Пока наблюдается, как российские оккупационные силы передислоцируют на восток дополнительные ударные группы, части, вооружение и военную технику.

Значительное наращивание сил России фиксируется именно на востоке и юго-востоке страны.

"Российские оккупационные силы на этой неделе бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, а также развернули мощное наступление на лиманском направлении. Но благодаря стойкости наших солдат это им не удалось", - приводит Financial Times слова заместителя министра обороны Анны Маляр.

Добавим, в утренней сводке 6 февраля Генштаба сообщается, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

«Во время боевых действий в районе города Бахмут отмечается полное отсутствие координации и взаимодействия среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой чвк вагнер», - говорится в строительстве.

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что "мобиков" может быть гораздо больше, чем 300 тысяч.

Также сообщалось о сильном пожаре в оккупированном Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что новое наступление россиян назвали неизбежным.