ВСУ создали условия для предстоящего контрнаступления – благодаря обороне Бахмута Донецкой области.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

Эксперты отмечают, что решение защищать Бахмут является стратегически обоснованным.

"ISW продолжает оценивать, что решение Украины защищать Бахмут, вероятно, является стратегически обоснованным, несмотря на расходы. Защита этого города в Донецкой области заставила Кремль использовать на этом направлении значительную часть наемников ЧВК "Вагнер" ​​и привлечь воздушно-десантные силы для поддержки изнурительного продвижения", - говорится в отчете.

Аналитики ISW подчеркивают, что украинская оборона Бахмута привела к деградации крупных российских сил. Поэтому, вероятно, будут созданы благоприятные условия для предстоящего контрнаступления ВСУ.

«Оборона Бахмута и попытки создать условия для контрнаступления, вероятно, являются взаимодополняющими, а не взаимоотрицательными действиями, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за городом, если бы Украина уступила Бахмуту раньше», - отмечают в ISW.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал на своей странице Facebook кадры, как сейчас выглядит Бахмут.

Также сообщалось, что украинские пограничники отразили штурм оккупантов под Бахмутом.

Враг пытался занят опорный пункт наших защитников на подступах к городу.

Отбив атаку, бойцы назвали свою работу лучшей в мире.

Напомним, ранее заместитель командира батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко сообщил, что сдавать Бахмут никто не собирается.

«В самом городе достаточно сильная эшелонированная оборона. Так же есть эшелонированная оборона вокруг Константиновки, Часового Яра и других населенных пунктов. Поэтому в принципе оборона будет заниматься там, где она возможна, где она подготовлена, где удобно, где выгодно держать оборону в плане того, чтобы эффективно уничтожать врага», – рассказал лейтенант НГУ.

Напомним, оккупанты ведут наступление на пяти направлениях.

Также сообщалось, что украинцам рассказали о последствиях захвата Бахмута россиянами.

Кроме того, Politeka.net писала, что контрнаступление ВСУ все ближе – в Пентагоне назвали сроки.