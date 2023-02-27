Самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах был атакован 2-мя дронами.

По некоторым данным, организаторы диверсии уже заграницей, в безопасности.

В то же время мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что атака беларусских партизан на самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах 26 февраля была произведена при помощи двух дронов.

Также отмечается,что А-50 является достаточно “удобной” мишенью благодаря большому стеклопластиковому куполу, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса “Шмель”.

«Беларускі Гаюн» также обладает информацией, что силовики Лукашенко якобы нашли сумку с пультами управления дронами.

Кроме того, утверждается, что беларусы, организаторы диверсии успешно скрылись и уже находятся в безопасности, заграницей.

Об этом сообщил глава BYPOL Александр Азаров.

«Гэта былі дроны. Удзельнікі аперацыі – беларусы, удзельнікі плана «Перамога», яны цяпер ужо ў бяспецы за межамі краіны. Усе выехалі, хай цяпер шукаюць вецер у полі», - он журналистам.

Известно, что самолет, который был атакован, прилетел в Беларусь 3 января и успел сделать 12 вылетов.

До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

В воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолётов, причём усовершенствованных (с модификацией «У») всего 6 единиц.

Один такой самолёт обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала).

Стоимость такого самолёта составляет $330 млн.

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