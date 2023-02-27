Летчик 299-й бригады тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова подполковник Геннадий Матуляк принимал участие в отражении широкомасштабного российского вторжения в Украину, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

В тот страшный день, 24 февраля 2022 года, он уничтожал вражеские колонны на Херсонщине и на родной Николаевщине.

Утром 25 февраля 2022 года он успел уничтожить колонну техники российских окупантов к северу от Киева, в районе города Гостомель.

Но около семи утра, во время воздушного боя, русский истребитель попал в штурмовик украинского воина.

«Летчик начал уводить самолет, чтобы защитить людей, ведь под ним расположился большой развлекательный комплекс. После второго попадания самолет и пилот загорелись. Машина упала в нескольких километрах от села Глебовка Вышгородского района», - рассказали в Генштабе.

Несмотря на то, что село в тот момент было захвачено российскими оккупантами, отважного украинского летчика похоронили местные жители. Его могилу после деоккупации обнаружили у места крушения.

На днях в лесу на месте гибели Матуляка был открыт памятник.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге подполковнику Геннадию Матуляку присвоено звание Герой Украины посмертно.

Матуляку было 44 года. У него осталась жена Ольга, сын Руслан и дочь София.

«Папа нас и дальше защищает, просто пришлось подарить его тело Богу, чтобы папа мог стать Ангелом»,- так жена Героя рассказала их маленькой дочери, что папы не стало.

Друзья и коллеги вспоминают о Геннадии, как о чутком и веселом человеке.

«Постоянная улыбка, с чувством юмора, хороший специалист. Прошел путь от летчика до командира авиационной эскадрильи», – рассказывал о побратиме заместитель командира 299 бригады тактической авиации по морально-психологическому обеспечению Николай Цвицынский.

О гибели мужа Ольга узнала от людей, ставших свидетелями крушения.

Женщина получила сообщение от жительницы одного из сел Вышгородского района, нашедшей ее через соцсети: «Вы случайно не жена Геннадия Матуляка?».

Дальше было фото его паспорта. Вернее, то, что от него осталось.

"Все случилось около семи утра. Воздушное сражение, российский истребитель попадает в самолет Геннадия, он был ведущим. Муж начал выводить самолет, чтобы защитить село, ведь под ним расположился большой развлекательный комплекс. Уже даже успел потянуть катапульту, тут… второе попадание, которое не оставило шансов...», – рассказывала Ольга Матуляк изданию АрмияInform .

Напомним, оккупанты убегают, как могут - объявлена ​​"эвакуация".

Также сообщалось, что эксперт оценил угрозу открытия россией второго фронта.

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