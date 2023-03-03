Об этом заявил главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров в интервью Der Spiegel .

По словам Назарова, Украина знает, что, учитывая размеры страны-агрессорши и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции.

«Но поражение на поле боя возможно. Вопрос состоит в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", - пояснил советник Залужного.

Отвоевать территории, уверен Назаров, получится в рамках большого контрнаступления.

"Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили большую территорию. Или как наступление в Херсоне", - добавил он.

Также Назаров ответил на вопрос о сроках начала контрнаступления ВСУ.

«Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов», – объяснил советник Залужного.

Также генерал предположил, сколько еще может продолжаться война. По его словам, конфликт продлится минимум год.

«А может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще минимум год", — отметил Назаров.

Тем временем британский юрист, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что переломным моментом не только для Украины, но и для всего мира станет расследование военных преступлений.

"Это переломный момент не только для Украины, но и для всего мира, если мы не сможем применить законы в Украине должно именно сейчас, то очень мало будет шансов на то, что мы потом по другим уголкам мира сможем применить закон и право. А если у нас получится здесь, так это также распространится на целый мир. На те места, где люди стремятся к правосудию", — сказал Хан в эфире телеканала «Мы-Украина».

Также он подчеркнул, что пропагандисты могут нести ответственность, как соучастники геноцида.

"Геноцид - мы не можем терпеть его, мы не можем терпеть соучастия или какого-либо укрывательства. Все, кто носит оружие должны знать, что даже во время войны, вы не можете кого-то казнить просто, потому что вам так хочется, нельзя обижать детей, женщин, нельзя нападать на тех, кто уже сложил оружие, нельзя нападать на роддома, аптеки, поликлиники, детские учреждения", - сказал Хан.

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