Российская армия способна добиваться постепенных успехов, но она вряд ли сможет добиться значительных стратегических прорывов до конца года.

Об этом, как пишет Politeka.net со ссылкой на корреспондентку News Nation Кейли Майер, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

"Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине. Важно, чтобы США предоставили всю возможную поддержку", — сказал Бернс на слушаниях в Палате представителей.

По словам директора ЦРУ, владимир путин выбрал путь долгосрочной войны, удвоил ставки и убедил себя в том, что может заставить время работать на себя и измотать западных союзников Украины.

Добавим, у Украины пока нет точных данных о количестве убитых россиян за время боев на Бахмутском направлении, но счет точно идет на десятки тысяч.

Об этом спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

Комментируя данные западных официальных источников, что во время попыток захватить Бахмут оккупанты уже потеряли от 20 000 до 30 000 человек, Череватый сказал, что в Украине еще продолжаются подсчеты.

«Но счет идет на десятки тысяч – это однозначно», - подчеркнул спикер ВСУ.

Тем временем боец ВСУ, который ведет свой телеграм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что сейчас происходит в самой горячей точке на карте Украины.

Так, по его словам, на севере и южнее оккупанты предприняли попытки штурмов, но «как-то они стали менее уверены в себе».

«Вагнеров поджимает российская регулярная армия, потому что по плану вагнера должны взять Бахмут, куда зайдет регулярка, а вагнера пойдут на штурм Констахи под прикрытием их огня. Но вагнера проваливают оцепление города, потому что мы их убиваем», - сообщил «Бахмутский демон».

Напомним, россияне пытаются окружить Бахмут, атаки не прекращаются.

Также сообщалось, что в Сети появились новые трагические кадры из Мариуполя после атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, что генерал Сырский сделал срочное заявление по Бахмуту и наступлению ВСУ.