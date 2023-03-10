Об этом заявил советник президента Украины Михаил подоляк в интервью изданию La Stampa.

По словам Подоляка, контрнаступление ВСУ начнется через два месяца.

«Мы измотаем россиян в Бахмуте, а потом сосредоточимся в другом месте. Нам нужны ракеты большой дальности», - заявил Подоляк.

Также советник президента сообщил, что Украина нуждается в увеличении поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Россия, отметил Подоляк, перебросила в Бахмут большую часть своего обученного военного персонала, остатки своей профессиональной армии, а также боеспособные частные компании - "вагнеровцы".

"Им важно продвигаться в этом направлении. Итак, мы имеем две цели: максимально сократить их боеспособный персонал и втянуть их в несколько изнурительных ключевых битв, сорвать их наступление и сосредоточить наши ресурсы где-нибудь, для весеннего контрнаступления. Поэтому сегодня Бахмут вполне эффективен, даже превосходит свои ключевые задачи", - отметил Подоляк.

По его словам, Москва теряет в 5-7 раз больше военных, чем Украина. Уже сейчас насчитывается около 40 тысяч убитых и раненых за семь месяцев в Бахмуте.

Добавим, ранее Подоляк предупредил, что россия намерена перевести войну в Украине в затяжной конфликт.

По его словам, Москва хочет "подвесить" конфликт, получив новую формальную линию разграничения и существенное снижение интенсивности огня на полгода.

"За это время они успеют растянуть внимание европейских сообществ, уменьшить, как они считают, военную помощь для нас, зафиксировать за собой оккупированные территории и увеличить присутствие своих мобилизованных и производство снарядов", – пояснял Подоляк задум врага.

Однако для Украины такой ход событий категорически неприемлем, подчеркивал советник президента.

В то же время Киеву важно накапливать ресурсный резерв – прежде всего, дефицитные снаряды 152 и 155 калибра, а также увеличить количество и дальность ракет.

"Танки идут постепенно, это вопрос огромной логистики. Речь идет не просто о поставках, а об инфраструктуре, позволяющей ремонтировать, обслуживать танки, обучать экипажи. Уже заканчивает обучение определенное количество экипажей, все аккумулируется и весной оно будет накоплено в Украине", – прогнозировал Подоляк.

Напомним, ранее был озвучен вероятный сценарий освобождения Крыма.

Также сообщалось о провале "Вагнера" и российской армии в Бахмуте.

Кроме того, Politeka.net писала о страшных кадрах из Мариуполя, которые сегодня пояивлись в Сети.