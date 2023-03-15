В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает генштаб ВСУ, основной целью противника оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, пишет Politeka.net.

Для этого враг сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Украинские защитники отбили более 90 атак противника на этих направлениях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения переброски наших подразделений на другие направления. Также, в течение предыдущих суток, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник также совершил безуспешные наступательные действия.

«В Горловке, находящейся на территории временно оккупированной Донецкой области, около 90 военнослужащих армии рф, находящиеся на лечении в медицинских учреждениях города будут в ближайшее время направлены в Урзуф для прохождения ВЛК на предмет определения пригодности к дальнейшему прохождению военной службы», - рассказали в Генштабе.

Параллельно с этим оккупанты в Горловке получили распоряжение о проведении очередной волны мобилизации в городе для пополнения состава подразделений, временно выведенных из зоны ведения боевых действий в связи с потерей боеспособности.

Оккупанты планируют мобилизовать около 500 человек из категорий, которые ранее получили бронь по причине ограниченной или полной непригодности к военной службе.

Добавим, тем временем стало известно, что армия россии за месяц своего наступления в Украине продвинулась на 0,04%, потеряв тысячи солдат и технику.

Как сообщает Business Insider, картографические данные показывают, что в период с 31 января по 28 февраля россия оккупировала всего на 0,039% украинских территорий, что эквивалентно примерно 233,94 кв. км.

Россия получила этот крошечный участок земли, потеряв тысячи солдат и военную технику.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что будет, если россияне захватят Бахмут.

Также сообщалось, на каком направлении произойдет кардинальный перелом в войне.

Кроме того, Politeka.net писала, что под огнем оккупантов оказался детский сад.