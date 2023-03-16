Контрнаступление ВСУ может начаться в мае и у него есть несколько сценариев.

При этом военное командование Украины еще окончательно не определилось со стратегией, пишет издание Politico.

По сути, отмечают журналисты, есть два варианта - продвигаться на юг через Херсон в Крым, и второй – двигаться к востоку со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный коридор.

При этом первый вариант называют нереалистичным, поскольку Россия окопалась в своей обороне на восточном берегу реки Днепр, а у Украины нет живой силы для успешной десантной операции такого рода. Второй вариант более вероятный, говорят чиновники.

Также отмечается, что официальные лица США все больше обеспокоены сокращением запасов боеприпасов, средств ПВО и опытных солдат на поле боя в Украине.

Многие из этих потерь происходят в Бахмуте.

Сейчас в Украину следуют сотни западных танков и бронемашин, снаряды, спецтехника для строительства мостов – все, что нужно для контрнаступления. Кроме этого, недавно завершились пятинедельные учения 600 бойцов ВСУ, улучшивших навыки стрельбы, медицины, а также управления боевыми машинами Bradley и бронетранспортерами Stryker американского производства.

В настоящее время обучение проходит вторая партия военных.

Глава Пентагона Ллойд Остин после виртуальной встречи многонациональной Контактной группы по обороне Украины заявил, что «Украина не может терять время».

Добавим, тем временем лучший американский пилот F-16 согласился воевать за Украину

На счету подполковника в отставке Дэна Хэмптона 151 боевый вылет. Он участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке.

"Украина борется против россии. Это чёрно-белый конфликт - добро против зла, тут нет вопросов, кто прав, а кто виноват… Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать", - заявил он в интервью VOA.

Напомним, эксперт назвал города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута.

Также сообщалось о серьезных проблемах у ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что на поле боя заметили хороший знак.