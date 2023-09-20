Украинские инженеры из команды предпринимателя и волонтера Юрия Голика создают прототипы дронов для нужд военных даже во внерабочее время.

Об этом он написал в своем Facebook .

По словам предпринимателя, один из мастеров имел свободный вечер и вместо отдыха все равно занялся уборкой ударного дрона.

" Страшно подумать, что могут собрать наши инженеры, если их отправить в отпуск где-то в месяц", - написал Юрий Голик.

Дальность полета БПЛА, собранного за вечер, около 5 км, а с дополнительной антенной он может пролететь более 10 км. Масса боевой части – 1-1,5 кг. Себестоимость такого дрона вместе с батареей около 20 тысяч гривен. При выходе на серийное производство цена будет меньше.

Другой инженер из команды Голика через неделю собрал прототип самолета-камикадзе. Беспилотник может игнорировать работу неприятельских средств радиоэлектронной борьбы. С погрузкой 3 кг он способен пролететь около 40 км. Пока эту разработку предпринимательская команда не демонстрирует.

Напомним, ранее команда Юрия Голика запустила в серийное производство тихий и легкий беспилотный самолет SpyGun, предназначенный для разведки.