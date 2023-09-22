Экс-советник офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Юрию Романенко рассказал о тактике ВСУ. “Люди не понимают, что целью войны и боевых действий является уничтожение армии противника, а не освобождение территорий. Потому что, если ты уничтожишь армию противника, то территорию даже захватывать не надо. Просто приехал туда, "здрасьте", и все. А если ты захватил территорию и не уничтожил противника, то они снова начнут их захватывать обратно. Это тяни-толкай будет бесконечно”, - рассказал Арестович.

По его словам, у ВСУ сейчас в нынешний период войны потери меньше, чем были до этого.

“Когда они рассказывают про страшные потери, которые мы несем, штурмуя, - это полная и безоговорочная брехня. Сейчас потери, скажем так, сильно меньше, чем в любой другой период войны, до сих пор бывшие. Я уже не говорю, про апрель, май, июль прошлого года”, - сказало Арестович.

Поэтому наша армия выбрала правильную тактику.

“Так вот, наши военные как раз воюют в такую войну, как надо. Залужный прекрасно понимает, в каких он условиях находится и какую задачу решает. Ему мало того что нужно уничтожить вообще российский боевой потенциал на будущее, потому что Залужный мысленно готовится ко второй войне, и правильно делает, это первейшая задача военных – готовиться к следующему раунду, но ему еще и нужно сохранить боеспособную армию.

Не наносить могучие удары, как нам рассказывают, побежать всем в атаку, всеми сразу дивизиями, сразу умереть на минных полях, зато всех поразить… Выйти к Азову и кончиться физически”, - сказал Арестович.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, почему грузинские власти обвинили Украину в подготовке госпереворота.

Также Politeka писала о том, что Вигиринский рассказал, сможет ли Зеленский переманить президента Бразилии на сторону Украины.