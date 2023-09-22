Политолог и главный редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко считает, что выпуск дронов одно из приоритетных направлений для украинского ВПК.

“Мы понимаем, что сейчас русские, они разворачивают производство, допустим, тех же "шахедов", запустят большой завод. И я думаю, что мы будем получать каждый день десятки, сначала десятки, а потом сотни "шахедов", там спустя какое-то время они проведут масштабирование. То есть, условно, нам нужно, чтоб мы выпускали 1000 дронов типа "шахед" в месяц”, - сказал он в эфире программы «Альфа и Омега».

Он напомнил, как прошлой зимой рф атаковала Киев «шахедами».

“50 "шахедов" выпустила за ночь, и это было много, это было ощутимо. Они летали над Киевом, я сам их фиксировал в центре над головой, видел, как ракетами сбивали их. И мы тратим дорогостоящие ракеты на это все. И соответственно, если мы будем в таких объемах это все наращивать, то, во-первых, они будут ракеты тратить. Во-вторых, они будут заняты защитой своей территории и прочее, прочее, прочее, что вытекает из такой логики”, - сказал Романенко.

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