Український боксер Василь Ломаченко розповів, чи буде реванш з Теофімо Лопесом
Про це повідомляє "sport.ua".
"Останні новини були такі, що Егіс Клімас розмовляв на камеру з Лопесом-старшим, там стояв Боб Арум. Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, в грудні – реванш. Швидше за все, в Madison Square Garden», - сказав Ломаченко.
Нагадаємо, в ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані
У підсумку, Василь Ломаченко повернувся на ринг після 8-місячної перерви, перемігши японського боксера Масайоші Накатані. Бій закінчився в дев'ятому раунді впевненою перемогою Ломаченка.
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Кадрами своєї перемоги український боксер поділився на особистій сторінці в Instagram.
Раніше ми повідомляли про гучну поразку Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину.
Як повідомляла Politeka, Василь Ломаченко, який не раз стикався з критикою і зловтіхою людей, заявив, що його мотивує.
Також Politeka писала, що Теофімо Лопес в черговий раз невтішно висловився про українського боксера Василя Ломаченка.