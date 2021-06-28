Крім спеки і гроз рятувальники попередити про підвищену пожежну небезпеку

У понеділок, 28 червня в Україні очікують грози і шквали в деяких областях, а ще повернеться спека, яка може стати причиною льотний пожеж. Як пише Politeka.net, з посиланням на дані Укргідрометцентру, у північно-східному регіоні прогнозують дощі з градом та шквалисті пориви вітру до 15-20 м/с.у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

На сході, півночі і в центрі України синоптики прогнозую дощі з грозами, тоді як в Західній і юній частині країни очікується мінлива хмарність. В українській столиці та по області прогнозують невеликий дощ з грозами.

В ДСНС повідомляють, що через попередній удар стихії в Україні багато населених пунктів досі залишаються без електропостачання, всього їх по країні 109. Найбільше знеструмлена Сумська область – там 37 населених пунктів без світла, у Дніпропетровській – 33, Донецькій – 13 Запорізькій – 12, Київській – 7, Чернігівській-7.

Рятувальники також попереджають українців про підвищений рівень пожежної небезпеки, особливо у східній частині країни, а також у Тернопільській, Київській, Полтавській, Хмельницькій областях.

Нагадаємо, Спека остаточно відступить, дощі знизять температуру: якою буде погода в Україні.

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