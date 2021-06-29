Сутички мітингувальників з поліцією сталися в центрі Києва в ході протесту

У вівторок, 29 червня, в Києві ФОПи вийшли на акцію протесту, в ході якої збиралися пройти від Майдану до офісу президента разом з вінками і труною, як символом похорону малого бізнесу, пише «Інформатор».

Відзначається, що перші зіткнення почалися ще на Майдані, коли поліцейські намагалися відібрати ритуальну атрибутику з трунами і перешкоджали руху колони по Хрещатику.

"Ганьба!" - кричали учасники протесту.

На Майдане Незалежности в Киеве происходят столкновения полиции с предпринимателями. ФОПы хотели пройти маршем с гробом и венками (как символ похорон малого бизнеса) к Офису президента, но правоохранители заблокировали им путь и начались кулачные бои. pic.twitter.com/oD8D74UsLS — Сергей из Киева. (@SergUA63) June 29, 2021

Але на цьому все не зупинилося, сутички тривали вздовж усього маршруту центральними вулицями, біля Бессарабської площі, на шляху до офісу Президента, де біля головного входу правоохоронці зажадали від учасників акції показати особисті речі, що спровокувало нові зіткнення.

В Киеве полицейские начали задерживать участников протеста предпринимателей. ФОПовцы хотели их освободить и из-за этого начались новые столкновения. pic.twitter.com/eMvuZP59eF — Сергей из Киева. (@SergUA63) June 29, 2021

У мережі повідомили, що поліцейські застосували сльозогінний газ.

При цьому дійти до Верховної Ради мітингувальникам таки вдалося.

Також повідомляється, що кількох учасників акції затримали.

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