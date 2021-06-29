Кому не пощастило

Газопостачальні компанії почали публікувати тарифи на липень

При цьому річна вартість практично не змінилися, вона коливається в межах 7,8 - 13,5 грн за кубометр. Ці тарифи компанії можуть змінювати тільки в бік зниження. А ось місячні тарифи деякі постачальники підняли.

Зокрема, найдешевше газ за фіксованим тарифом пропонує "Агросинтез Трейдинг", продаючи ресурс по 7,8 грн за куб. м.

Найвищу вартість встановили три обласних енергопостачальних компанії-Чернівецька, Житомирська та Херсонська. Вони продають газ по 13,5 грн за куб. м.

Місячні тарифи підняли такі постачальники:

"Газпромпостач" – 12,60 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,22 гривні за кубометр газу; річний тариф-10,80 гривні за кубометр газу).

"ГЛАСКОМЕРЦ" – 12,70 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11 гривень за кубометр газу; річний тариф-10,80 гривні за кубометр газу).

"Волиньгаззбут" – 12,98 гривні за кубометр газу (червнева ціна 8,88 гривні за кубометр газу; річний тариф-7,99 гривні за кубометр газу).

"Черкасигаз збут" – 13 гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,45 гривні за кубометр газу; річний тариф – 7,89 гривні).

"Житомирська обласна енергопостачальна компанія" – 13 гривень за кубометр газу (червнева ціна – 11,77 гривні за кубометр газу; річний тариф-13,50 гривні за кубометр газу).

"Уманьгаз збут" – 13,05 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 11,47 гривні за кубометр газу; річний тариф-7,89 гривні за кубометр газу).

"М ГАЗ ТРЕЙДИНГ" – 13,30 гривні за кубометр газу (червнева ціна – 10,18 гривні за кубометр газу, річний тариф аналогічний до червневої пропозиції).

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