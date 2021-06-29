Молодий російський актор Ростислав Гулбіс помер на 33-му році життя

Як повідомляє Politeka.net, про це агент актора Катерина Гольцман розповіла виданню Life. Відзначається, що близькі Гулбіса знаходяться в шоковому стані від того, що відбувається. За словами Гольцман, дівчина покійного вважає, що причиною смерті стала лікарська помилка. При цьому офіційну причину смерті поки не озвучують.

"Загострення панкреатиту. У Костромській лікарні врятувати не змогли. Досі не можемо в це повірити", - зізналася агент загиблого.

Ростислав Гулбіс був молодим актором, що подає надії. Він знімався в серіалі "Поліцейський з Рубльовки" разом з Олександром Петровим. Також днями на екрани вийшов фільм "Проклятий чиновник", в якому він знімався.

Гулбіс дебютував у кіно в 2011 році. Вже через кілька років він отримав одну з головних ролей в популярному телесеріалі на ТНТ.

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