Погода в Україні 3 червня буде дощовою у всіх регіонах
Як повідомляє Politeka.net, в Україну повернуться грозові дощі, разом з якими спаде спека і опуститься температура. Як прогнозують в Укргідрометцентрі, прохолодніше всього буде в західних регіонах. А ось на Сході, навпаки, буде триматися спека.
Так, у західних регіонах на вихідних очікується 22-24 градуси. Дощі будуть йти весь день. Трохи тепліше буде в Луцькій, Рівненській та Тернопільській областях, де температура підніметься до 23-25 градусів.
У східних регіонах як і раніше буде жарко. Вдень очікується близько 29-31 градусів тепла. На Сході теж прогнозуються грозові дощі.
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У південних регіонах очікується 25-28 градусів і дощі. Вночі температура буде досить комфортною для нічних прогулянок – близько 18-21 градуса.
У Центрі в суботу очікується 26-27 градусів і дощі. Відзначається, що погода різко зіпсується на вихідні, зіпсувавши українцям відпочинок.
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