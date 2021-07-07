Жінка нічого навіть не підозрювала

У громадському транспорті Запоріжжя травмувалася пасажирка

Інцидент стався 5 липня. Жінка якраз хотіла вийти на зупинці, але водій маршрутки різко загальмував і вона впала на панель приладів, повідомляє rezonans.

У підсумку у жінки зламалося ребро і пробило легке.

За словами водія маршрутки, він був змушений різко загальмувати, оскільки його" підрізав " інший водій.

Травмовану госпіталізували до лікарні. Зараз медики оцінюють її стан як Стабільний.

Більш детальні обставини НП встановлює поліція і на час розслідування водій відсторонений від роботи. Якщо його провину доведуть, що міська влада може розірвати контакт з цим перевізником.

Зазначимо, що Україні тільки за минулий рік на дорогах постраждали майже 32 тисячі людей, понад 3,5 тисячі громадян - водії, пасажири і пішоходи, на жаль, загинули.

В середньому кожні 3 хвилини трапляється 1 ДТП, кожні 15 хвилин травмується 1 людина, і кожні 3 години, на жаль, одна людина гине.

Нагадаємо, що сімейну пару збили на переході, відео з місця.

Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.



