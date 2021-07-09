У Херсоні машина збила жінку в колясці

Подробиці події повідомляє "Типовий Херсон".

Жінку, яка в інвалідному візку роз'їжджала по проїжджій частині і просила милостиню бачили на місці НП дуже часто, а місцеві водії скаржилися, що вона заважає дорожньому руху.

Збили її якраз в той момент, коли вона переїжджала через шосе.

Відомо, що при падінні на асфальт 35-річна жінка отримала важку черепно-мозкову травму – ee госпіталізували в лікарню.

Варто відзначити, що тільки з січня по березень цього року в країні сталося майже 30 тисяч аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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