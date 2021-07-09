У Херсоні машина збила жінку в колясці
Подробиці події повідомляє "Типовий Херсон".
Жінку, яка в інвалідному візку роз'їжджала по проїжджій частині і просила милостиню бачили на місці НП дуже часто, а місцеві водії скаржилися, що вона заважає дорожньому руху.
Варто відзначити, що тільки з січня по березень цього року в країні сталося майже 30 тисяч аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Софію Ротару без макіяжу і ретуші не впізнали віддані шанувальники: "Роки все-таки беруть своє"
Трагедія у Філіпа Кіркорова, співак повідомив про гірку втрату: "Він був поруч зі мною, коли..."
Знаменитий артист пішов з життя, не доживши до ювілею: "Прийшла сумна звістка..."
Влад Яма розсекретив, чим годують зірок "1+1" в їдальні й скільки це коштує: несподівані кадри
Леся Нікітюк і Полякова не стрималися, побачивши, якою Сумська була в 16 років: "Боже, Оля..."
В середньому кожні 3 хвилини трапляється 1 ДТП, кожні 15 хвилин травмується 1 людина, і кожні 3 години, на жаль, одна людина гине.
Нагадаємо, що сімейну пару збили на переході, відео з місця.
Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.
Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.