У Херсоні машина збила жінку в колясці

Подробиці події повідомляє "Типовий Херсон".

Жінку, яка в інвалідному візку роз'їжджала по проїжджій частині і просила милостиню бачили на місці НП дуже часто, а місцеві водії скаржилися, що вона заважає дорожньому руху.

Збили її якраз в той момент, коли вона переїжджала через шосе.