Схоже вже було 2 роки тому...

У Росії не вщухають масштабні пожежі

За інформацією місцевих ЗМІ, в Якутії зараз вирують 299 лісових пожеж, з якими ніяк не можуть впоратися.

У частини районів-4 і 5 клас пожежної небезпеки, а загальна площа пожеж становить 923 тисяч гектарів.

Тільки за минулу добу, площа пожеж там збільшилася більш ніж на 69 тисяч гектарів.

Люди в мережі публікують моторошні фото і відео, які нагадують кадри з фільму-катастрофи.

Також вогонь охопив і Челябінську область - там теж великі лісові пожежі. У регіоні палахкотить більше тисячі гектарів лісу, а вогонь загрожує трьом населеним пунктам. Вже почалася евакуація місцевих жителів.

Нагадаємо, пожежі відбулися в Сибіру в 2019 році стали одними з найбільш масштабних за останні 20 років - до середини серпня охоплена вогнем площа перевищувала 5 мільйонів гектарів. Пожежі викликали задимлення не тільки над великими містами в РФ, але і в сусідніх країнах.

Нагадаємо, що стихійне лихо в Ялті залишило жителів без даху над головою

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