Співак Валерій Меладзе потрапив у неприємну ситуацію на музичному фестивалі Atlas Weekend

На четвертому дні фестивалю Валерія Меладзе чекали неприємні сюрпризи, пише Politeka.net. У мережі опублікували відео того, як виступ артиста пішов не за планом. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Виступ співака зібрав тисячі глядачів, і він подякував публіці за теплий прийом. Однак в перші ж хвилини у Меладзе виявився неробочим мікрофон, в результаті провалився вітальний перформанс. Далі виконавець проспівав кілька секунд, після чого знову пропав звук. Тоді Валерій Меладзе в люті "втік" зі сцени за лаштунки і повернувся з іншим мікрофоном.

Таким поломок протягом концерту було дві, але глядачі підтримали співака.

Зазначимо, днями Валерій Меладзе без зайвої дипломатії висловився про українську виконавицю Олю Полякову, назвавши її "фріком". Таким чином, артист виправдав свого брата, продюсера Костянтина Меладзе, якого співачка звинуватила в харасменті.

За словами Валерія, його брат нікому не робив непристойних пропозицій. Однак Оля Полякова в новому відео попросила Меладзе відповісти, як у обох братів виходить їздити з виступами в Україну і одночасно жити і працювати в країні-агресорі.

Нагадаємо, Меладзе після конфлікту з Поляковою примчав до Києва і заспівав з Могилевською українською

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