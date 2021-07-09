Співак Валерій Меладзе потрапив у неприємну ситуацію на музичному фестивалі Atlas Weekend
На четвертому дні фестивалю Валерія Меладзе чекали неприємні сюрпризи, пише Politeka.net. У мережі опублікували відео того, як виступ артиста пішов не за планом. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)
Виступ співака зібрав тисячі глядачів, і він подякував публіці за теплий прийом. Однак в перші ж хвилини у Меладзе виявився неробочим мікрофон, в результаті провалився вітальний перформанс. Далі виконавець проспівав кілька секунд, після чого знову пропав звук. Тоді Валерій Меладзе в люті "втік" зі сцени за лаштунки і повернувся з іншим мікрофоном.
Таким поломок протягом концерту було дві, але глядачі підтримали співака.
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Зазначимо, днями Валерій Меладзе без зайвої дипломатії висловився про українську виконавицю Олю Полякову, назвавши її "фріком". Таким чином, артист виправдав свого брата, продюсера Костянтина Меладзе, якого співачка звинуватила в харасменті.
За словами Валерія, його брат нікому не робив непристойних пропозицій. Однак Оля Полякова в новому відео попросила Меладзе відповісти, як у обох братів виходить їздити з виступами в Україну і одночасно жити і працювати в країні-агресорі.
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