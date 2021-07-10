Спека остаточно закріпиться в Україні, дійшовши до позначки в +34 градуси

Як повідомили синоптики з Укргідроментцентру, в суботу, 10 липня, українцям не варто розраховувати на комфортну температуру. По всій території країни стовпчики термометрів вдень перетнуть позначку в + 30 градусів.

У той же час, до західного регіону впритул підійде фронтальна система циклону Arno, яка принесе з собою помірні опади. Однак, навіть дощі не зможуть збити спеку в регіоні, тому в західних областях, як і по всій решті України, в суботу пануватимуть температури за +30 градусів.

Зазначимо, що дощі очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

погода, дощ, осінь, скрін

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На півночі України вночі очікується від +15 до +18 градусів, а вдень – від +31 до + 33.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20 градусів, а вдень – від +30 до + 33.

У центрі країни вночі температури коливатимуться від +16 до +20 градусів, а вдень – від +31 до + 34 градусів.

У східних областях вночі очікується від +17 до +20 градусів, а вдень – від +31 до + 33.

На півдні вночі очікується від +18 до +21 градуса, а вдень – від +30 до + 33 градусів.

У Києві буде без опадів. Нічні температури коливатимуться від +18 до +20 градусів, а Денні – від +31 до + 33.

Нагадаємо, синоптик розповіла українцям, скільки триватимуть спека і грози.

Як повідомляла Politeka, сильна спека випробує українців на міцність.

Також Politeka писала, що Одесу після дощів чекають нові погодні випробування.