Астрономи передбачили вибух зірки-надгіганта
Про це повідомляє Tengrinews.kz.
За словами асторонама Вячеслав Авдєєва, червона зірка Бетельгейзе вибухне найближчим десятки-сотні тисяч років.
Її яскравість вибуху створить ілюзію, що на небі є ще один повний місяць.
Також Бетельгейзе буде навіть більше і яскравіше сонця.
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"Бетельгейзе знаходиться відносно близько до Землі, на відстані близько 550 світлових років. Це так звана напівправильна змінна зірка. Вона природним чином світлішає і темніє кожні 400 днів", - заявив Авдєєв.
До слова, у Харкові зафіксували рідкісне явище
Фотографії опублікував Харківський астроном Володимир Кажанов у Facebook.
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Це напівпрозорі Хмари іноді видно на тлі темного неба літньої ночі. Вони найвищі хмарні утворення в земній атмосфері і виникають на висотах 70-95 км.
Вчені припускають, що такі хмари викликають зміни клімату. Зазвичай їх можна бачити в широтах між 43° і 65° Північної і південної широти.
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