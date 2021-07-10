Астрономи передбачили вибух зірки-надгіганта

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

За словами асторонама Вячеслав Авдєєва, червона зірка Бетельгейзе вибухне найближчим десятки-сотні тисяч років.

Її яскравість вибуху створить ілюзію, що на небі є ще один повний місяць.

Також Бетельгейзе буде навіть більше і яскравіше сонця.

"Бетельгейзе знаходиться відносно близько до Землі, на відстані близько 550 світлових років. Це так звана напівправильна змінна зірка. Вона природним чином світлішає і темніє кожні 400 днів", - заявив Авдєєв.

До слова, у Харкові зафіксували рідкісне явище

Фотографії опублікував Харківський астроном Володимир Кажанов у Facebook.

Над Харковом "пливли" сріблясті хмари, які називають мезосферними.

Це напівпрозорі Хмари іноді видно на тлі темного неба літньої ночі. Вони найвищі хмарні утворення в земній атмосфері і виникають на висотах 70-95 км.

Вчені припускають, що такі хмари викликають зміни клімату. Зазвичай їх можна бачити в широтах між 43° і 65° Північної і південної широти.

Нагадаємо, що стихійне лихо в Ялті залишило жителів без даху над головою

А ще Politeka писала, що Крим на межі нової екологічної катастрофи: "Прямо на пляжі закопують трупи дельфінів".

Також Politeka повідомляла, що вулиці знову йдуть під воду, люди біжать з міста: кадри потопу в Ялті.