АЗС в Україні в період з 2 по 9 липня підняли ціни на паливо

Дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" говорять про те, що середня ціна бензину А-95 з 2 по 9 липня зросла на 37 копійок, передає "Знай".

Середня ціна бензину А-92 за тиждень зросла на 43 копійки за літр і склала 29,2 грн, бензин А — 95 подорожчав на 37 копійок за літр - до 30,13 грн, а дизельне паливо додало 18 копійок за літр-до 28,4 грн.

"До слова, здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен надавати їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця", - йдеться в повідомленні.

До слова, в Україні рекордно подорожчають нерухомість

Асоціація фахівців з нерухомості України (АСНУ) заявляти , що ціни зросли на 15-18%, за підсумками першого півріччя. За підсумками цілого року - вартість житла може зрости до 25%.

На вторинному ринку, в залежності від певного регіону, ціна підскочила на 7-10 %

Експерт Юрій Піта, який є президентом Асоціації фахівців з нерухомості, вважає, що зростання попиту на житло більш ніж на 20% і виступає причиною підвищення цін.

Нагадаємо, українські фермери знищують урожай черешні, болючі кадри

Як повідомляла Politeka, нове подорожчання газу: коли чекати удару по кишенях українці

Також Politeka писала, що в Україні злетіли ціни на популярні продукти.