Парашутист приземлився зовсім не там, де потрібно було
Парашут британського військовослужбовця в ході відпрацювання стрибків у Каліфорнії, США, не повністю розкрився. В результаті британський військовий приземлився в житловий будинок, проломивши дах житла.
Про це повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався при десантних навчаннях. Військовий відпрацьовував стрибки з великої висоти з тривалою затримкою розкриття парашута, які використовуються для секретних місій на ворожій території.
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Військовослужбовець розгорнув запасний парашут із запізненням і продовжив стрімке падіння. Він приземлився приблизно в 200 милях на північний захід від Лос-Анджелеса на кухні житлового будинку. Кілька жителів міста стали свідками події і викликали службу порятунку.
В результаті інциденту військовий отримав незначні травми і був доставлений в лікарню для лікування.
"На мій погляд, це дійсно диво. Хто приземляється без парашута і залишається живий?"- розповіла одна зі свідків події, Роуз Мартін.
Домовласники пізніше розповіли журналістам, що будинок також не отримав серйозних пошкоджень.
"Це чудово. Він просто проломив гіпсокартонну стелю, але не зачепив проводку, електроприлади і все інше", — сказала Лінда Салладі, здивувавши щасливою реакцією.
Нагадаємо, парашутист приземлився на кондиціонер на 13-му поверсі, фото.
Як повідомляла Politeka, в результаті падіння повітряної кулі загинула людина.
Також Politeka писала, що українка на водному парашуті впала в море і при падінні врізалася головою об катер, отримавши важкі травми.