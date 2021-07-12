Він приземлився приблизно в 200 милях від місця призначення

Парашутист приземлився зовсім не там, де потрібно було

Парашут британського військовослужбовця в ході відпрацювання стрибків у Каліфорнії, США, не повністю розкрився. В результаті британський військовий приземлився в житловий будинок, проломивши дах житла.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався при десантних навчаннях. Військовий відпрацьовував стрибки з великої висоти з тривалою затримкою розкриття парашута, які використовуються для секретних місій на ворожій території.

Військовослужбовець розгорнув запасний парашут із запізненням і продовжив стрімке падіння. Він приземлився приблизно в 200 милях на північний захід від Лос-Анджелеса на кухні житлового будинку. Кілька жителів міста стали свідками події і викликали службу порятунку.

В результаті інциденту військовий отримав незначні травми і був доставлений в лікарню для лікування.

"На мій погляд, це дійсно диво. Хто приземляється без парашута і залишається живий?"- розповіла одна зі свідків події, Роуз Мартін.

Домовласники пізніше розповіли журналістам, що будинок також не отримав серйозних пошкоджень.

"Це чудово. Він просто проломив гіпсокартонну стелю, але не зачепив проводку, електроприлади і все інше", — сказала Лінда Салладі, здивувавши щасливою реакцією.

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