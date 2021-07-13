На Волині обірвалося життя українського лікаря

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили його колеги з Володимир-Волинського Центру первинної медичної допомоги у Facebook.

Серце сімейного лікаря чорного Ігоря Миколайовича зупинилося на 60-му році життя.

"Весь колектив КП" Володимир-Волинський ЦПМД " сумує з приводу важкої і непоправної втрати, несподіваної смерті світлої людини. Важко знайти слова розради, коли зупиняється серце хорошої людини, проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи і чесно прожив своє життя, завжди будуть сильнішими, ніж смерть!",- йдеться в повідомленні.

Ігор Миколайович був справжнім професіоналом і майстром своєї справи, кажуть колеги.

Українці в мережі висловили співчуття рідним і близьким медика.

"Сумно, коли кращі йдуть. Щирі співчуття родині. Вічна пам'ять, Нехай земля йому буде пухом!", "Вічна пам'ять. Нехай з Богом спочиває. Щирі співчуття рідним!

"Вічна пам'ять! Щирі співчуття родині! Дуже хороший сімейний лікар", - писали в коментарях під постом.