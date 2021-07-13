За таке в Турціях і Єгиптах в'язниця

На Миколаєвщині шукають горе-туристів, які влаштували погром

Туристи з Миколаєва розгромили номер в одному з готелів Коблево. А після на BMW протаранили ворота і зникли.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила власниця готелю Анастасія Погосова.

Як розповіла Погосова, нетвереза компанія відпочиваючих пізньої ночі включала голосно музику, вела себе шумно і неадекватно, хамила персоналу готелю.

Під час виселення виявилося, що вони, до того ж, зламали міжкімнатні двері і залишили після себе купи сміття і пляшок з-під алкоголю. Але замість того, щоб сплатити збиток, вони втекли на своєму BMW Х5, протаранивши ворота

На опублікованих кадрах дійсно видно, що в номері розбиті двері і насипано багато сміття.

"За таке в Турціях і Єгиптах в'язниця, а у нас можна о першій годині ночі намагатися п'яному виїхати на пляж, врубати колонку о пів на першу ночі і горланити, погрожувати зламати паркан і за підсумком-розгромити номер, який тепер простоювати буде - адже просто прибирання недостатньо після таких гостей", - обурюється жінка.

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