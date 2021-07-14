На Черкащині обірвалося життя досвідченого українського медика
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили колеги медика.
Ковальчук МИКОЛА Петрович досвідчений, висококваліфікований і сумлінний лікар педіатр помер на 74 році життя.
Свій трудовий шлях він розпочав у далекому 1967 році з посади Завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом одного з місцевих сіл.
ПЕТРОВИЧ Микола Петрович встиг попрацювати в Республіці Нікарагуа і в Лівії.
"Передчасна смерть Миколи Петровича-це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Просимо близьких прийняти слова щирого співчуття в цю скорботну годину. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.
Засмагла Софія Ротару у крихітних шортиках похвалилася щедрим уловом: "Мальдіви..."
Пішов з життя колишній чоловік Пугачової, який боровся з хворобою: подробиці трагедії
Купівля доларів за новими правилами, що змінилося: "НБУ дозволив українцям..."
Потяг "Укрзалізниці" загорівся на ходу: вогонь побачили з далека, відео НП
Катерина Кухар відкрилася перед Осадчою, розповівши про складнощі з дочкою: "Це мій біль"
Нагадаємо, що обірвалося життя відомого українського музиканта
Як повідомляла Politeka, відомий режисер у муках встиг залишити передсмертне послання
Також Politeka писала, що молодий актор помер у лікарні, близькі звинувачують лікарів