На Черкащині обірвалося життя досвідченого українського медика

Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили колеги медика.

Ковальчук МИКОЛА Петрович досвідчений, висококваліфікований і сумлінний лікар педіатр помер на 74 році життя.

Свій трудовий шлях він розпочав у далекому 1967 році з посади Завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом одного з місцевих сіл.

ПЕТРОВИЧ Микола Петрович встиг попрацювати в Республіці Нікарагуа і в Лівії.



"Передчасна смерть Миколи Петровича-це непоправна втрата для його рідних, близьких, друзів, колег. Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Просимо близьких прийняти слова щирого співчуття в цю скорботну годину. Сумуємо разом з вами", - йдеться в повідомленні.

Українці в мережі висловили співчуття рідним і близьким медика.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким! Вічна і світла пам'ять!", "Жаль. Доводилося звертатися до цього лікаря. Він був неперевершеним і як фахівець, і як людина. Вічна людська пам'ять", " Микола Петрович Царство Небесне і земля пухом. Це був лікар від Бога, зі своїм добрим, чуйним серцем. Щирі співчуття родині. Дуже шкода, нехай спочиває з миром", - писали в коментарях під постом.



