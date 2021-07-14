Помер колишній чоловік співачки Алли Пугачової, режисер Олександр Стефанович, що шокувало всіх
Олександр Стефанович - режисер, актор, сценарист і письменник, а також володар численних премій. Ще він запам'ятався інтерв'ю про свою колишню дружину Аллу Пугачову, з якою прожив з 1977 по 1981 рік.
Відомо, що чоловік помер 13 липня, у віці 76 років. За тиждень до цього Стефановича доставили в лікарню, за інформацією багатьох ЗМІ, з 50-відсотковим пошкодженням легенів в результаті коронавірусу.
Режисер і генеральний директор кіностудії «Мосфільм» Карен Шахназаров, у зв'язку з кончиною екс-чоловіка Пугачової, висловив свої співчуття. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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"Я в курсі був. Він мені дзвонив позавчора його в реанімацію переводили. Я відчував, що у нього важкий стан. Приношу співчуття всім.
Важкий удар. Якось у нас на "Мосфільмі" поспіль кілька режисерів... Знаменитий Володимир Валентинович Меньшов, Саша Стефанович, Валера Лонський - буквально місяць тому, дуже хороший режисер", - розповів Шахназаров.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Олександр Стефанович пізно звернувся до лікарні, до цього займаючись самолікуванням вдома.
Лікарі оцінили стан режисера, як середнього ступеня тяжкості, але впоратися з хворобою він не зміг.
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