Друг хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк розповів про зміни в зовнішності зірки і ускладнення на внутрішні органи через серйозне лікування

Як відомо, останні два роки 50 – річна зірка серіалу «Моя прекрасна няня» бореться з важкою хворобою-раком мозку. Актриса перенесла дві операції, хіміо- і гормональну терапію, а тепер проходить ще й експериментальну імунну терапію. Рідні Заворотнюк воліють не розповідати про її стан, проте друзі повідомляють, що зараз він стабілізувався.

Зокрема, колишній актор, режисер Анатолій Демидов, який близький до сім'ї актриси, розповів російській "Комсомольській правді» про те, як зараз живе Заворотнюк.

Знайомий Демидова бачив актрису зовсім недавно, коли заходив до її сім'ї. За його словами, актриса за час хвороби сильно змінилася зовні, проте зараз виглядає "непогано".

"Косинка на голові (волосся немає). Була у великих сонцезахисних окулярах, що закривають пів-обличчя, сиділа в колясці, вкрита пледом", - розповів Демидов.

Хіміотерапія також наклала відбиток на тілі Заворотнюк: актриса сильно набрала у вазі. За словами приятеля, зараз вона поступово звикає до своєї нової зовнішності. Втім, поки їй намагаються не давати дзеркало, щоб артистка не сумувала.

Втім, незважаючи на всі ці зміни актриса продовжує ретельно стежити за собою. Вона не забуває ні про макіяж, ні про манікюр. Крім того, Заворотнюк проходить курс масажів і лікувальної гімнастики.

На жаль, лікування позначилося не тільки на зовнішності Заворотнюк. Так, в результаті хіміо- і гормональної терапії постраждали серце, нирки і печінку актриси. Її права рука частково знерухомлена, а сама актриса не може пересуватися самостійно. Також у неї є проблеми з промовою і пам'яттю.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк ошелешила словами про власну хворобу.

Як повідомляла Politeka, хвороба змінила Заворотнюк до невпізнання, "прекрасній няні" стало гірше.

Також Politeka писала, що друзі хворої на рак Заворотнюк видали подробиці про її стан.