Дочка онкохворої актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, приголомшила зізнанням про свій стан

25-річна дівчина практично не коментувала хворобу матері. Свою сторінку вона веде в максимально позитивному ключі, показуючи свої усміхнені фото, які вселяють оптимізм в оточуючих. Однак, виявилося, що вже тривалий час дівчина приховувала свою хворобу, передає Politeka.net.

«У мене в душі велика драма, мені з цим важко жити. Мій діагноз: депресія. Пригнічений настрій, тривога і панічні атаки. Я захворіла на цю хворобу близько двох років тому, протягом року глушила себе сильними препаратами і зробила тільки гірше своєму організму. Рік, що залишився я борюся з нею за допомогою фахівців. Я відмовилася від спілкування з друзями, позбавила себе всіх можливих задоволень. І крім безвиході не бачила нічого в цьому житті. Відчуваю себе звіром, загнаним в кут», - зізналася дівчина.

Анна зазначила, що іноді може знайти сили, щоб змусити себе щось робити, але часом вона не може навіть встати з ліжка.

Ганна Заворотнюк додала, що довго сумнівалася, чи варто говорити про це.

"Спілкуючись з вами, я хотіла нести гарний настрій і позитив. Але зараз захотілося закричати про свою проблему, не щоб мене шкодували, а просто бути щирою з вами. Може у когось на душі подібні переживання. Я приховувала це, тому що про такі речі складно зізнатися навіть собі самій, не тільки вам", - розповіла вона.



Анна Заворотнюк налаштована позитивно і хоче своїм зізнанням підтримати тих, кому зараз також важко, і подарувати промінь надії на те, що все налагодиться.

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