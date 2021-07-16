В Івано-Франківську померли дві жінки

Сталося все 15 Липня. До правоохоронців обкотилися їхні родичі, які повідомили, що 46-річна жінка та її хвора мати не виходять на зв'язок вже більше п'яти днів, пише "Галка".

Двері довелося відкривати співробітникам ДСНС, оскільки вона була закрита зсередини.



"У квартирі на третьому поверсі багатоквартирного будинку виявили тіло 46-річної жінки та її хвору 67-річну матір. Останню госпіталізували, але вона незабаром померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.



Згідно з попередніми даними, слідом насильства на тілі померлих не виявили.

За інформацією журналістів, однією з можливих причин смерті жінок розглядається отруєння невідомою речовиною.



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