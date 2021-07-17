Погода продовжить мучити українців спекою і зливами з грозами
Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, згідно з яким дощі і спека в Україні продовжать змінювати один одного. Грозові дощі атакують західний регіон, а також окремі області Півночі і Сходу. Спека ж прийде в центральні і південні області.
Так, у західних регіонах у суботу очікуються дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься в районі 30-33 градусів. Опади очікуються у всіх без винятку західних областях.
У центральних регіонах дощів не буде, а температура підніметься до 30-34 градусів. Найспекотніше буде в Києві, там очікується близько 32-34 градусів. Вночі температура не опуститься нижче 21-23 градусів. Дощі, згідно з прогнозом, будуть тільки в Полтавській області.
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У східних областях температура підніметься до 30-33 градусів. Дощі очікуються в Луганській, Харківській та Сумській областях.
На Півдні буде найспекотніше - температура підніметься до 35 градусів.
Додамо, що вже через кілька днів в половині регіонів серйозно опуститься температура. На Заході похолодає приблизно на 10 градусів і йтимуть дощі. Вже до 20 липня спека відступить майже у всіх регіонах.
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