17 липня сталася аварія за участю рейсового автобуса Київ-Вроцлав

ДТП трапилася вночі о 3: 45 поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області. В результаті аварії 22 людини постраждали.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

Було встановлено, що водій рейсового автобуса не впорався з керуванням і допустив перекидання. Автобус перекинувся в кювет. Всередині перебувало 40 осіб. Всі пасажири рейсового автобуса-громадяни України.

Прибулі на місце рятувальники вивели з автобуса пасажирів і за допомогою спецінструменту деблокували 1 людину, затиснуту між сидіннями. До лікарні після аварії потрапили 16 постраждалих, їх стан оцінюють медики. Пізніше повідомили, що кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб.

Обставини ДТП наразі встановлюються співробітниками поліції.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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