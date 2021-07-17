У бік України рухається небезпечна пилова буря

Україну накриє щільна пилова хмара з Сахари. Рухається вона із Заходу, з території Польщі. Найгірше, що вона може бути небезпечною для клімату і людей з легеневими захворюваннями.

Викладач атмосферної школи та вчитель географії Андрій Уткін розповів РБК Україні, наскільки буря дійсно небезпечна.

Він пояснив, що 13-14 липня ця пилова буря була помічена над Середземним морем і зараз вона проходить над територією Польщі та України.

Він розповів, що пилові хмари не є новими явищами, і відомі ще з часів Геродота, проте на сьогоднішній день вони стали більш небезпечними.

"Зараз це вже не просто пустельний пісок з вітром, а пекельний коктейль з додаванням промислового пилу, диму, сажі та інших побічних явищ цивілізації", - уточнив Уткін.

Як попередив учений, така буря може бути небезпечна для людей з астмою, бронхітом та іншими респіраторними захворюваннями. Бурі викликають або посилюють такі проблеми зі здоров'ям:

кашель і хрипи;

астма, бронхіт, обструктивні захворювання дихальних шляхів;

вірусні, бактеріальні та грибкові інфекції нижніх дихальних шляхів;

серцево-судинні захворювання.

Нагадаємо, що повінь у Німеччині забрала безліч людських життів, тисячі зникли безвісти: кадри стихії.

Як Politeka писала, що спека мучитиме українців, коли все зміниться: синоптики спантеличили прогнозом.

Також Politeka повідомляла, що 35-градусна спека відступить, в Україну прийдуть дощі: прогноз на найближчий час.