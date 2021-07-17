У бік України рухається небезпечна пилова буря
Україну накриє щільна пилова хмара з Сахари. Рухається вона із Заходу, з території Польщі. Найгірше, що вона може бути небезпечною для клімату і людей з легеневими захворюваннями.
Викладач атмосферної школи та вчитель географії Андрій Уткін розповів РБК Україні, наскільки буря дійсно небезпечна.
Він пояснив, що 13-14 липня ця пилова буря була помічена над Середземним морем і зараз вона проходить над територією Польщі та України.
Єдиного сина Софії Ротару потрясла непоправна втрата: "Світла пам'ять..."
Покалічена Олена Кравець показала, як тепер виглядає її нога: "Художник"
Телеведучий Даніель Салем, який брав участь у "Танцях з зірками", з кулаками кинувся на Влада Яму: "Вискочка..."
Нікітюк випадково засвітила зайве, позуючи в купальнику на відпочинку: "То не Притула в червоних трухашках?"
Тіло зірки популярного телешоу знайшли під вікнами будинку, йому було всього 28 років: трагічні деталі
Він розповів, що пилові хмари не є новими явищами, і відомі ще з часів Геродота, проте на сьогоднішній день вони стали більш небезпечними.
"Зараз це вже не просто пустельний пісок з вітром, а пекельний коктейль з додаванням промислового пилу, диму, сажі та інших побічних явищ цивілізації", - уточнив Уткін.
Як попередив учений, така буря може бути небезпечна для людей з астмою, бронхітом та іншими респіраторними захворюваннями. Бурі викликають або посилюють такі проблеми зі здоров'ям:
- кашель і хрипи;
- астма, бронхіт, обструктивні захворювання дихальних шляхів;
- вірусні, бактеріальні та грибкові інфекції нижніх дихальних шляхів;
- серцево-судинні захворювання.
Нагадаємо, що повінь у Німеччині забрала безліч людських життів, тисячі зникли безвісти: кадри стихії.
Як Politeka писала, що спека мучитиме українців, коли все зміниться: синоптики спантеличили прогнозом.
Також Politeka повідомляла, що 35-градусна спека відступить, в Україну прийдуть дощі: прогноз на найближчий час.