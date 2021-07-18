Погода розділить Україну навпіл, давши половині регіонів можливість відпочити від спеки

Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, згідно з яким частина України страждатиме від спеки, а друга частина зіткнеться з грозовими дощами. Температура на Заході почне поступово падати через опади, а на Сході, навпаки, припече до +36.

В західних і центральних регіонах очікуються дощі. Опади очікуються в усіх областях, включно з Черкаською та Полтавською областями. Температура в західних регіонах коливатиметься в районі 28-31 градусів. У Центрі буде спекотніше, температура триматиметься в районі 31-34 градусів.

У південних регіонах у неділю очікується сильна спека, без опадів. Температура підніметься до 32-35 градусів.

Найспекотніше буде в східних регіонах. У Луганській області очікується 36 градусів. В інших областях температура триматиметься в районі 33-35 градусів.

Зазначимо, що вже найближчими днями температура почне падати. У західних областях похолодає до 22 градусів. Це дасть можливість жителям західних областей трохи розслабитися і насолодитися прохолодним літом. За прогнозами синоптиків, прохолода не затримається в Україні надовго, тому найближчим часом спека і грозові дощі знову нагрянуть в регіон.

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