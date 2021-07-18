Погода розділить Україну навпіл, давши половині регіонів можливість відпочити від спеки
Як пише Politeka.net, в Укргідрометцентрі оновили прогноз, згідно з яким частина України страждатиме від спеки, а друга частина зіткнеться з грозовими дощами. Температура на Заході почне поступово падати через опади, а на Сході, навпаки, припече до +36.
В західних і центральних регіонах очікуються дощі. Опади очікуються в усіх областях, включно з Черкаською та Полтавською областями. Температура в західних регіонах коливатиметься в районі 28-31 градусів. У Центрі буде спекотніше, температура триматиметься в районі 31-34 градусів.
У південних регіонах у неділю очікується сильна спека, без опадів. Температура підніметься до 32-35 градусів.
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Найспекотніше буде в східних регіонах. У Луганській області очікується 36 градусів. В інших областях температура триматиметься в районі 33-35 градусів.
Зазначимо, що вже найближчими днями температура почне падати. У західних областях похолодає до 22 градусів. Це дасть можливість жителям західних областей трохи розслабитися і насолодитися прохолодним літом. За прогнозами синоптиків, прохолода не затримається в Україні надовго, тому найближчим часом спека і грозові дощі знову нагрянуть в регіон.
Нагадаємо, що спека замучить українців, поки все не зміниться: синоптики озвучили свіжий прогноз.
Раніше Politeka писала, що погода різко зміниться, похолодання вже близько: коли спека відступить.
Також Politeka повідомляла, що спека і дощі з грозами розділять Україну, прогноз Укргідрометцентру: де буде жара.