Акторові було всього 44 роки

У Римі помер актор, режисер і сценарист Ліберо де Рієнцо

У власному будинку в Римі знайдений мертвим відомий актор. Друг став турбуватися, що Ліберо Де Рієнцо не виходить на зв'язок, а пізніше ввечері 15 липня виявив тіло артиста.

Експерти встановили, що слідів насильства на тілі немає, а причиною смерті названий серцевий напад.

Ліберо Де Рієнцо став відомим після ролі Бортоломео в трилогії "Захочу і зіскочу".

Майбутній актор народився у 1977 році в Неаполі, виріс в Римі. Кар'єру Ліберо Де Рієнцо почав з подачі батька, який працював на популярному телешоу.

Артист почав зніматися з 1998 року, його найпопулярніші проекти: "Санта Марадона", "Мій будинок в Умбрії", "Почати з нуля", "Фортапаш", "Тата" з Хопкінсом і Прайсом.

Останньою роботою артиста стала драма Takeaway, дата прем'єри якої ще не призначена.

Варто зазначити, що останнє фото актора в Instagram було опубліковано чотири дні тому. Артист сфотографував попільничку з безліччю недопалків.

"Африканська ніч. Ви могли б також запалити вогонь у роті", - написав Де Ріенцо.

У нових повідомленнях до посту люди висловлюють скорботу, і не тільки.

"Мені правда шкода, більше ніж я міг собі уявити... Я не знаю, чи настала смерть через погані звички - чи було куріння однією з причин або не має до цього ніякого відношення. Але, блін, у 44 роки помирає від інфаркту...".

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