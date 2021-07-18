У Римі помер актор, режисер і сценарист Ліберо де Рієнцо
У власному будинку в Римі знайдений мертвим відомий актор. Друг став турбуватися, що Ліберо Де Рієнцо не виходить на зв'язок, а пізніше ввечері 15 липня виявив тіло артиста.
Експерти встановили, що слідів насильства на тілі немає, а причиною смерті названий серцевий напад.
Ліберо Де Рієнцо став відомим після ролі Бортоломео в трилогії "Захочу і зіскочу".
Майбутній актор народився у 1977 році в Неаполі, виріс в Римі. Кар'єру Ліберо Де Рієнцо почав з подачі батька, який працював на популярному телешоу.
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Артист почав зніматися з 1998 року, його найпопулярніші проекти: "Санта Марадона", "Мій будинок в Умбрії", "Почати з нуля", "Фортапаш", "Тата" з Хопкінсом і Прайсом.
Останньою роботою артиста стала драма Takeaway, дата прем'єри якої ще не призначена.
Варто зазначити, що останнє фото актора в Instagram було опубліковано чотири дні тому. Артист сфотографував попільничку з безліччю недопалків.
"Африканська ніч. Ви могли б також запалити вогонь у роті", - написав Де Ріенцо.
У нових повідомленнях до посту люди висловлюють скорботу, і не тільки.
"Мені правда шкода, більше ніж я міг собі уявити... Я не знаю, чи настала смерть через погані звички - чи було куріння однією з причин або не має до цього ніякого відношення. Але, блін, у 44 роки помирає від інфаркту...".
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